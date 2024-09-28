Собственно, об этом говорится в отчете Института изучения войны за 27 сентября. Эксперты отмечают, что США и другие западные страны все еще колеблются, давать ли Украине зеленый свет на удары по России их оружием.
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Преобладает ли выгода от ударов вглубь России над возможными рисками
Как пишут в ISW, немало западных политиков небезосновательно переживают, что риск возмездия со стороны Москвы за удары вглубь России превышает потенциальные выгоды, которые может получить Украина. В частности, есть боязнь ядерной эскалации.
Преимущества разрешения для Украины относительно ударов по России, вероятно, будут преобладать риск российского возмездия. Западные политики в целом пока могут переоценивать этот риск,
– говорится в сообщении.
Институт изучения войны вспомнил издание NYT, которое недавно сообщало, что Россия якобы нацелена на решительный ответ США и другим союзникам.
Журналисты не исключают тайные атаки Кремля на стратегические объекты США и военные базы в Европе, если Запад позволит Украине использовать свое оружие для ударов по России.
Разрешение может усилить эти операции, независимо от того, что решит Запад, потому что они служат другим целям Кремля:
- дестабилизировать Европу;
- ослабить военную готовность НАТО.
Аналитики отмечают, что российские войска все еще используют территории, которые находятся в зоне действия западных систем. Это позволяет им продолжать наступательные действия против Украины. Запад имеет возможность усложнить планы Москвы. Но пока соответствующее решение не было принято.