Собственно, об этом говорится в отчете Института изучения войны за 27 сентября. Эксперты отмечают, что США и другие западные страны все еще колеблются, давать ли Украине зеленый свет на удары по России их оружием.

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Преобладает ли выгода от ударов вглубь России над возможными рисками

Как пишут в ISW, немало западных политиков небезосновательно переживают, что риск возмездия со стороны Москвы за удары вглубь России превышает потенциальные выгоды, которые может получить Украина. В частности, есть боязнь ядерной эскалации.

Преимущества разрешения для Украины относительно ударов по России, вероятно, будут преобладать риск российского возмездия. Западные политики в целом пока могут переоценивать этот риск,

– говорится в сообщении.

Институт изучения войны вспомнил издание NYT, которое недавно сообщало, что Россия якобы нацелена на решительный ответ США и другим союзникам.

Журналисты не исключают тайные атаки Кремля на стратегические объекты США и военные базы в Европе, если Запад позволит Украине использовать свое оружие для ударов по России.

Обратите внимание! ISW констатирует, что Москва проводит тайные операции против западных стран давно, еще до обсуждений ударов Украины по России западным оружием.

Разрешение может усилить эти операции, независимо от того, что решит Запад, потому что они служат другим целям Кремля:

дестабилизировать Европу;

ослабить военную готовность НАТО.

Аналитики отмечают, что российские войска все еще используют территории, которые находятся в зоне действия западных систем. Это позволяет им продолжать наступательные действия против Украины. Запад имеет возможность усложнить планы Москвы. Но пока соответствующее решение не было принято.