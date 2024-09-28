Власне, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 27 вересня. Експерти зазначають, що США та інші західні країни все ще вагаються, чи давати Україні зелене світло на удари по Росії їхньою зброєю.

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Чи переважає вигода від ударів вглиб Росії можливі ризики

Як пишуть в ISW, чимало західних політиків небезпідставно переживають, що ризик відплати з боку Москви за удари вглиб Росії перевищує потенційні вигоди, які може отримати Україна. Зокрема, є острах щодо ядерної ескалації.

Переваги дозволу для Україні щодо ударів по Росії, ймовірно, переважатимуть ризик російської відплати. Західні політики загалом наразі можуть переоцінювати цей ризик,

– йдеться в повідомленні.

Інститут вивчення війни згадав видання NYT, яке нещодавно повідомляло, що Росія нібито націлена на рішучу відповідь США та іншим союзникам.

Журналісти не виключають таємні атаки Кремля на стратегічні об'єкти США та військові бази в Європі, якщо Захід дозволить Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії.

Зверніть увагу! ISW констатує, що Москва проводить таємні операції проти західних країн давно, ще до обговорень ударів України по Росії західною зброєю.

Дозвіл може посилити ці операції, незалежно від того, що вирішить Захід, бо вони служать іншим цілям Кремля:

дестабілізувати Європу;

ослабити військову готовність НАТО.

Аналітики зазначають, що російські війська все ще використовують території, які перебувають в зоні дії західних систем. Це дозволяє їм продовжувати наступальні дії проти України. Захід має можливість ускладнити плани Москви. Але поки відповідне рішення не було ухвалено.