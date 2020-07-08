Условия поставок угля, предложенные ПАО "Центрэнерго" коммерческим подразделением группы "ДТЭК" Рината Ахметова "Д.Трейдинг", неприемлемы для госпредприятия, поскольку предусматривают полную предоплату и привязку цены к курсу доллара США в момент поставки. Об этом заявил и.о. главы "Центрэнерго" Александр Корчинский.

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец 6 июня поручила "Центрэнерго" рассмотреть возможность покупки энергетического угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", шахты которого в данный момент выведены в простой.

Однако коммерческое предложение, которое мы получили сегодня утром, неприемлемо для "Центрэнерго" по нескольким принципиальным позициям, в том числе из-за условия предоплаты. Никакого финансового давления на государственное предприятие быть не может,

– заявил Корчинский.

Вторым принципиальным для "Центрэнерго" вопросом является формульное ценообразование, привязанное к индексу API 2 (котировка угля, импортируемого в Северо-Западную Европу) и курсу доллара на момент поставки угля.

Переговоры с ДТЭК продолжаются. Мы покупаем уголь у государственных шахт на условиях послеоплаты и идем с опережением графика платежей: из предусмотренных в июле 120 млн грн уже погашено 80 млн грн. Не понимаю, почему "Центрэнерго" должно предоставлять частной компании более выгодные условия, – подчеркнул и.о. главы "Центрэнерго".

Он подчеркнул, что использование шахтеров в качестве объекта для манипуляций и спекуляций в вопросе энергетического кризиса.