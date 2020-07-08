Умови поставок вугілля, запропоновані ПАТ "Центренерго" комерційним підрозділом групи "ДТЕК" Ріната Ахметова "Д.Трейдінг", неприйнятні для держпідприємства, оскільки передбачають повну передоплату і прив'язку ціни до курсу долара США в момент поставки. Про це заявив виконувач обов'язків глави "Центренерго" Олександр Корчинський.

Виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславец 6 червня доручила "Центренерго" розглянути можливість покупки енергетичного вугілля у ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля", шахти якого в даний момент виведені в простій.

Однак комерційна пропозиція, яку ми отримали сьогодні вранці, неприйнятна для "Центренерго" з декількох принципових позиціях, зокрема через умови передоплати. Ніякого фінансового тиску на державне підприємство бути не може,

– заявив Корчинський.

Іншим принциповим для "Центренерго" питанням є формульне ціноутворення, прив'язане до індексу API 2 (котирування вугілля, що імпортується в Північно-Західну Європу) і курсу долара на момент поставки вугілля.

Переговори з ДТЕК тривають. Ми купуємо вугілля у державних шахт на умовах післяплати і йдемо з випередженням графіка платежів: з передбачених в липні 120 мільйонів гривень вже погашено 80 мільйонів гривень. Не розумію, чому "Центренерго" має надавати приватній компанії вигідніші умови,

– підкреслив в.о. глави "Центренерго".

Він підкреслив, що використання шахтарів в якості об'єкта для маніпуляцій і спекуляцій в питанні енергетичної кризи є неприпустимим. Корчинський закликав Міністерство енергетики знайти збалансоване вирішення виниклих проблем.