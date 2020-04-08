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      Условия Полякова для отзыва правок, помощь от МВФ – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 8 апреля – Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", подал 6 тысяч правок в "антиколомойский" законопроект и назвал условия, чтобы их отозвать. Международный валютный фонд готов потратить все свои резервы на спасение мировой экономики, а это примерно триллион долларов. К организации за помощью уже обратились 85 стран.

      Также в выпуске:

      Депутат Александр Дубинский заявил, что монобольшинства больше не существует, а монокалиции раскололись. Лидеры фракции утверждали, что это просто дискуссия.

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Антон Поляков МВФ Гуд найт Юкрейн
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