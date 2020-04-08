Умови Полякова для відкликання правок, допомога від МВФ – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 8 квітня – Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", подав 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту і назвав умови, щоб їх відкликати. Міжнародний валютний фонд готовий витратити всі свої резерви на порятунок світової економіки, а це приблизно трильйон доларів. До організації по допомогу вже звернулися 85 країн.
Також у випуску:
Депутат Олександр Дубінський заявив, що монобільшості більше не існує, а моноколаліції розкололася. Лідери фракції стверджували, що це просто дискусія.
Читайте також
Вибір редакції
-
Як Порошенко, Кернес та Вілкул піаряться на боротьбі з COVID-19: обурливі деталі8 квітня , 19:00
-
Пожежа у Чорнобильській зоні: як розповсюджуватиметься потенційно забруднена хмара – GIF8 квітня , 19:27
-
В "українському Ухані" Монастириськах використані костюми та рукавиці лежать просто неба: відео8 квітня , 17:52
-
Як працює український бізнес в умовах карантину8 квітня , 17:50
-
Продовжують ходити у ресторани, – українка розповіла про ставлення до карантину в Швеції8 квітня , 18:03
-
COVID-19 та смертельні урагани: частина світу, де настав "апокаліпсис"8 квітня , 21:12