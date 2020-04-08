Умови Полякова для відкликання правок, допомога від МВФ – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 8 квітня – Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", подав 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту і назвав умови, щоб їх відкликати. Міжнародний валютний фонд готовий витратити всі свої резерви на порятунок світової економіки, а це приблизно трильйон доларів. До організації по допомогу вже звернулися 85 країн.

Також у випуску: Депутат Олександр Дубінський заявив, що монобільшості більше не існує, а моноколаліції розкололася. Лідери фракції стверджували, що це просто дискусія.