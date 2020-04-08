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      Умови Полякова для відкликання правок, допомога від МВФ – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 8 квітня – Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", подав 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту і назвав умови, щоб їх відкликати. Міжнародний валютний фонд готовий витратити всі свої резерви на порятунок світової економіки, а це приблизно трильйон доларів. До організації по допомогу вже звернулися 85 країн.

      Також у випуску:

      Депутат Олександр Дубінський заявив, що монобільшості більше не існує, а моноколаліції розкололася. Лідери фракції стверджували, що це просто дискусія.

       

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Новини України Антон Поляков МВФ Гуд найт Юкрейн
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