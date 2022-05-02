Как рассказывают в Оперативно-тактической группировке "Восток", Максим – военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады. Парень в первые дни российской агрессии решил вернуться из Польши в Украину. Все для того, чтобы защищать родительский дом от врага.

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Можно было остаться за границей

Честно говоря, можно было остаться за границей, забыть о своих родных и друзьях... Но кем бы я тогда был? Что бы тогда от меня осталось?

– говорит Максим.

Сам Максим из Новых Санжар Полтавской области. В 2014 году он активно участвовал в Революции Достоинства. Позже начал волонтерить, а также поступил в "Пласт". Через некоторое время он возглавил центр организации в городе Полтава. Но жизнь подбросила ему настоящее испытание, чтобы закалить еще больше.

Был период, когда Максим выгорел. Он перестал верить в себя в Украине. Так что принял непростое решение – переехать в Польшу, чтобы зарабатывать там деньги.

Молодой человек рассказывает, что о начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины он узнал из социальных сетей. Бомбардировка городов родной страны не могла обойти его. В тот же день, 24 февраля, он вышел на польский митинг во Вроцлаве для того, чтобы поддержать свое государство.

Гимн Украины напомнил о присяге пластунов

Максима к возвращению в Украину подтолкнул гимн. Он звучал на митингах. И именно это напомнило ему о присяге пластунов, а также воинов УПА. Ее он вместе с другими мальчишками, Максим сочинял в лагере в лесу. Так что парень решил, что необходимо вернуться в Украину. Сделать это, для того чтобы воевать за родную землю.

Парень времени не терял. Максим купил билет на первый же автобус, отправлявшийся из Вроцлава в Украину. Парень рассказывает, что в нем ехали в основном мужчины. Все они возвращались на Родину. И это, признается он, еще больше убедило его, что он сделал верный выбор.

Сейчас он бок о бок со своими побратимами, боевыми егерями, защищает наше государство на Донецком направлении. Сражается Максим в составе Объединенных сил.

Коротко о ситуации на Донбассе за минувшие сутки

Напомним, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские захватчики не прекращают обстрел мирных городов. 1 мая стало известно, что за минувшие сутки оккупанты ранили 9 человек, среди которых – дети. Разрушают они также и стратегическую инфраструктуру. Так, в Марьинке враги перебили электросеть. В результате город Красногоровка остался без света.

В то же время из области пытаются вывозить людей. Отметим, что за минувшие сутки, 1 мая, с "Азовстали" были эвакуированы более 100 мирных жителей. Сегодня, 2 мая, операция должна продлиться, ведь на комбинате еще остались те, кого необходимо вывезти на безопасную территорию.

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