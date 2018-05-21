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Услышали украинскую речь, пошли за мной, – жертва избиения в Польше об инциденте

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Инцидент в Польше
Инцидент в Польше / 5.ua

Украинский язык может стать причиной нетерпимости по отношению к украинцам со стороны граждан Польши.

Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

В расследовании телевизионных журналистов, посвященном украинским работникам в разных странах мира, в том числе свою историю рассказал украинец Игорь. Он стал жертвой избиения в Польше. По словам мужчины, причиной его избиения стал украинский язык.

"Поехал в Польшу на строительство. Вечером возвращался я с пакетами из супермаркета и именно разговаривал с женой. Ребята, которые стояли возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать. Ну, знаете, такие их слова "курва","пся крев "вслед", – вспоминает работник.

Украинец говорит: пытался избежать конфликта и не отреагировал на оскорбления в свой адрес. Однако поляков это не остановило.

"Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четверо. Но ничего не сказал, только ускорил ход. Они пошли за мной. Где-то, за секунд десять, я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове", – рассказывает Игорь.

Зато журналисты отмечают: в последнее время в Польше, где живет и работает по меньшей мере миллион украинцев, участились случаи нападения на наших соотечественников за их национальность или гражданство.

Теги: столкновения Новости Польши
Источник: 24 Канал
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