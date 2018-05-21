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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Почули українську мову, пішли за мною, – жертва побиття в Польщі про інцидент

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Інцидент у Польщі
Інцидент у Польщі / 5.ua

Українська мова може стати причиною нетерпимості стосовно українців з боку громадян Польщі.

Про це повідомляє "5 канал" у програмі "Особливий погляд".

У розслідуванні телевізійних журналістів, присвяченому українським заробітчанам у різних країнах світу, зокрема свою історію розповів українець Ігор. Він став жертвою побиття в Польщі. За словами чоловіка, причиною його побиття стала українська мова.

"Поїхав до Польщі на будівництво. Увечері повертався я з пакетами з супермаркету і саме розмовляв з дружиною. Хлопці, які стояли біля супермаркету, почули українську мову, почали кричати. Ну, знаєте, такі їх слова "курва", "пся крев" услід", – пригадує заробітчанин.

Українець каже: намагався уникнути конфлікту й не відреагував на образи у свою адресу. Однак поляків це не зупинило.

"Я обернувся, подивився на них. Їх було десь четверо. Але нічого не сказав, тільки прискорив хід. Вони пішли за мною. Десь, за секунд десять, я тільки почув, як мене у спину штовхнули. Пакети розлетілися, і почали, як то кажуть, танцювати на голові", – розповідає Ігор.

Натомість журналісти зазначають: останнім часом в Польщі, де живе і працює щонайменше мільйон українців, почастішали випадки нападу на наших співвітчизників за їх національність або громадянство. 

Теги: Сутички Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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