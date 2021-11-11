Об этом рассказал белорусский журналист Змицер Мицкевич в эфире 24 канала. Перед таким решением Лукашенко услышит звонок из Кремля, во время которого ему расскажут, что делать можно, а что нет.

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По словам Мицкевича, заявления Лукашенко не стоит воспринимать серьезно, ведь Россия уже и так уменьшила поток газа через газопровод "Ямал – Европа".

После того, как Лукашенко попытается что-то остановить в вопросе Европы, например доставление грузов, то в первую очередь он услышит телефонный звонок из Кремля, во время которого ему доступным языком расскажут, что делать можно, а что нет,

– подчеркнул журналист.

Обратите внимание! В Европейском Союзе отреагировали на заявления самопровозглашенного президента Беларуси о перекрытии газа. В Брюсселе убеждены, что не дадут себя запугать.

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