Про це розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич в ефірі 24 каналу. Перед таким рішенням Лукашенко почує дзвінок з Кремля, під час якого йому розкажуть, що робити можна, а що ні.
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За словами Міцкевича, заяви Лукашенка не варто сприймати серйозно, адже Росія вже й так зменшила потік газу через газопровід "Ямал – Європа".
Після того, як Лукашенко спробує щось зупинити у питанні Європи, наприклад доставлення вантажів, то першочергово він почує телефонний дзвінок з Кремля, під час якого йому доступною мовою розкажуть, що робити можна, а що ні,
– наголосив журналіст.
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Ситуація на кордоні Білорусі: останні новини
- На білорусько-польському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Колона мігрантів з Білорусі намагалась прорватись через кордон. Деяким таки вдалося втекти, але пізніше усіх їх затримали.
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