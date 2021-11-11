Про це розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич в ефірі 24 каналу. Перед таким рішенням Лукашенко почує дзвінок з Кремля, під час якого йому розкажуть, що робити можна, а що ні.

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За словами Міцкевича, заяви Лукашенка не варто сприймати серйозно, адже Росія вже й так зменшила потік газу через газопровід "Ямал – Європа".

Після того, як Лукашенко спробує щось зупинити у питанні Європи, наприклад доставлення вантажів, то першочергово він почує телефонний дзвінок з Кремля, під час якого йому доступною мовою розкажуть, що робити можна, а що ні,

– наголосив журналіст.

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