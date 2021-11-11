Про це розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич в ефірі 24 каналу. Якщо на засіданні й ухвалять якісь рішення, то це ще не означає, що їх будуть дотримуватися.

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За словами Міцкевича, причиною є те, що членами Радбезу ООН є Росія та Китай. Вони блокують майже усі конструктивні рішення, які там ухвалюють.

Тому, на жаль, зараз ООН є платформою виключно для міркувань, але не для ухвалення рішень, які на щось впливатимуть,

– наголосив журналіст.

Він також додав, що тепер варто стежити за тим, як європейські країни розв'язуватимуть міграційну кризу й наскільки вони будуть готові тиснути на Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, які, без сумніву, до неї причетні.

Зверніть увагу! В ООН переконані, що питання міграції та біженців треба розв'язувати відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.

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