Про це розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич в ефірі 24 каналу. Якщо на засіданні й ухвалять якісь рішення, то це ще не означає, що їх будуть дотримуватися.
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За словами Міцкевича, причиною є те, що членами Радбезу ООН є Росія та Китай. Вони блокують майже усі конструктивні рішення, які там ухвалюють.
Тому, на жаль, зараз ООН є платформою виключно для міркувань, але не для ухвалення рішень, які на щось впливатимуть,
– наголосив журналіст.
Він також додав, що тепер варто стежити за тим, як європейські країни розв'язуватимуть міграційну кризу й наскільки вони будуть готові тиснути на Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, які, без сумніву, до неї причетні.
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Журналіст розповів про ситуацію на кордоні Білорусі: дивіться відео
Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо
- З Білорусі до кордону з Польщею 8 листопада вирушила колона мігрантів. Деяким з них згодом таки вдалося прорвалися на територію країни й втекти. Однак згодом людей затримали.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко спровокував політичну кризу на польсько-білоруському кордоні для дестабілізації ситуації у ЄС. Водночас прем'єр-міністр Латвії назвав ситуацію з мігрантами "гібридною атакою на увесь Євросоюз".
- У німецькому Бундестазі запропонували відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі, залучивши до цього Україну. У відповідь на це Олексій Данілов порекомендував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів з Білорусі у себе вдома.
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що український кордон додатково охоронятимуть 8 500 військових.