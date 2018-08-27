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Успения Пресвятой Богородицы: чего нельзя делать

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Успения Пресвятой Богородицы 2018
Успения Пресвятой Богородицы 2018 / brooklyn-church.org

Успения Пресвятой Богородицы – это один из 12-ти самых больших праздников у христиан. Его отмечают ежегодно 28 августа. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте дальше.

Христиане верят, что Богородица знала точную дату своей смерти – во время молитвы ей явился Архангел Гавриил и сказал, что уже через три дня она встретится с Господом. Она готовилась к этому дню молитвой и постом.

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В день смерти Богородицы все апостолы собрались у ее ложа, а забрать ее душу появился сам Господь. Тело Богородицы похоронили в пещере, а через три дня обнаружили, что его там нет. Тогда Пресвятая Дева явилась апостолам и сказала: "Радуйтесь! Я с вами – во все дни".

Успения Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот праздник

Поскольку Успения – это большой праздник, христиане идут в этот день в храм на литургию. В церкви надо поставить свечку за всех родных и близких и помолиться за детей. Также принято угощать едой бедных.

В этот праздник заканчивается Успенский пост, который считается строгим. Поэтому те, кто постился, могут себе позволить в этот день употреблять разнообразную пищу. Однако, если Успения выпадает на среду или пятницу, то окончание поста переситься на следующий день.

Существует много верований о том, чего нельзя делать на Успение:

  • Нельзя ходить босыми ногами по росе – считается, что это "слезы Божьей матери". Поэтому прогулявшись по росе, можно навлечь болезнь и несчастье.
  • Нельзя надевать старую и неудобную обувь: если натрете мозоли – ждите трудностей в жизни.
  • Молодым девушкам нельзя стричь и выбрасывать волосы – это может навлечь слезы Девы Марии.
  • Нельзя ругаться, особенно с родными.
  • Нельзя желать другим зла, ибо оно вернется к тебе.
  • Нельзя пользоваться колючими и режущими предметами – чтобы не навлечь страшных болезней. В этот день хлеб ломают руками, а пищу не варят.
  • Запрещается физический труд – нельзя выполнять домашнюю работу (убирать, стирать, шить) и работать на огороде.

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Теги: Новости Украины Новости культуры религия Традиции
Источник: 24 канал
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