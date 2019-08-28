Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити

Успіння Пресвятої Богородиці – це одне із 12-ти найбільших свят у християн. Його відзначають щороку 28 серпня. Що можна і не можна робити в цей день – читайте далі.

Християни вірять, що Богородиця знала точну дату своєї смерті – під час молитви їй явився Архангел Гавриїл і сказав, що вже за три дні вона зустрінеться з Господом. Вона готувалася до цього дня молитвою і постом.

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У день смерті Богородиці всі апостоли зібралися біля її ложа, а забрати її душу з’явився сам Господь. Тіло Богородиці поховали в печері, а через три дні виявили, що його там немає. Тоді Пресвята Діва явилася апостолам і сказала: "Радійте! Я з вами – в усі дні".

Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити у це свято

Оскільки Успіння – це велике свято, християни йдуть у цей день в храм на літургію. У церкві треба поставити свічку за всіх рідних і близьких та помолитися за дітей. Також заведено пригощати їжею бідних.

У це свято закінчується Успенський піст, який вважається строгим. Тож ті, хто постив, можуть собі дозволити у цей день вживати різноманітну їжу. Однак, якщо Успіння випадає на середу або п’ятницю, то закінчення посту переноситься на наступний день.

Існує багато вірувань щодо того, чого не можна робити на Успіння:

Не можна ходити босими ногами по росі – вважається, що це сльози Божої матері. Тож прогулявшись по росі, можна накликати хворобу і нещастя.

Не можна вдягати старе і незручне взуття: якщо натрете мозолі – чекайте труднощів у житті.

Молодим дівчатам не можна стригти і викидати волосся – це може накликати сльози Діви Марії.

Не можна сваритися, особливо з рідними.

Не можна бажати іншим зла, бо воно повернеться до тебе.

Не можна користуватися колючими і ріжучими предметами – щоб не накликати страшних хвороб. У цей день хліб ламають руками, а їжу не варять.

Забороняється фізична праця – не можна виконувати домашню роботу (прибирати, прати, шити) і працювати на городі.

Не варто розпалювати вогонь, бо можна накликати біду.

Не можна бажати іншим зла, адже можна накликати його на себе.

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