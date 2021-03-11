Успешные промышленные проекты в городах Донбасса могут стать примером того, как развивается регион, что остался под контролем Украины, особенно на контрасте с социально-экономическим упадком в ОРДЛО.

Такое мнение в комментарии Uaprom.info высказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, комментируя сделку Метинвеста по покупке контрольного пакета акций "Покровской угольной группы".

Почти 25% акций компании уже принадлежали холдингу еще с 2018 года. Теперь его доля в структуре собственности угольных предприятий выросла до 67,28%.

Основные активы "Покровской угольной группы" – это шахтоуправление "Покровское" (ШУ) и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. От Покровска на подконтрольной территории Донецкой области, где расположены предприятия, до оккупированного Донецка – около 70 км.

Владимир Головко отметил, что рост шахтерских зарплат и их регулярная выплата, улучшение общей культуры организации труда, многотысячные инвестиции в новые промышленные объекты, которые закономерно приведут модернизацию логистической и социальной инфраструктуры, – все это доказывает на практике, с кем Донбасса по пути, а с кем нет.

Секретарь Покровского городского совета Наталья Иваньо пояснила, что именно от работы угольных предприятий зависит доход около половины населения Покровска.

После того как одним из акционеров "Покровской угольной группы" стал Метинвест, была основана программа "родной город". В 2020 году бюджет программы составил 2 млн грн, которые направили на строительство детских и спортивных площадок, роллердром, современную общественную библиотеку.