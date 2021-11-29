Про це свідчать дані соціологічних досліджень американської некомерційної організації. Кількість прихильників таких заходів в Штатах вперше за часи російської агресії на території України настільки висока.

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Штати допомагатимуть Україні

Якщо подивитись на статистику тієї ж організації, то після зустрічі президентів України та США кількість прихильників становила лише половину населення. Тож не дивно, що Штати зараз активно готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України.

Усю інформацію про це Вашингтон розкриває на консультаціях з європейськими та українськими партнерами. Звісно, Держдепартамент США публічно не вдається у подробиці.

Сенатори США заявили, що хочуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Мовиться про збільшення фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.

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У Кремлі почали нервувати

У Кремлі стривожилися після пропозиції конгресменів США не визнавати Володимира Путіна президентом після 2024 року. Оскільки палата представників вважає, що поправки до російської конституції, які знімають обмеження президентського терміну Путіна, були незаконними.

Річ у тім, що оточення кремлівського президента "нервується" за свої грошенята. Скільки б російські патріоти не розповідали про "загниваючий Захід", саме там оточення Путіна ховає гроші.

До Росії чиновники та олігархи ставляться як до "місця мародерства", а на Заході їхні гроші захищає верховенство права. Тож, за прикладом режиму Білорусі, який США не визнає, оточення Путіна можуть обмежити в доступі до західних банків та фінансових установ.

Україна і партнери готуються до всього

Україна разом з партнерами готується до будь-якого варіанту подій і не намагається віщувати, що там у Путіна в голові. Наприклад, Канада може збільшити військову допомогу Україні через загрозу від Росії.

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Мовиться про сотні військовослужбовців на додачу до тих, які вже перебувають в нашій країні. Також – про переміщення військового корабля у Чорне море та передислокацію деяких винищувачів, які зараз базовані у Румунії.

Росія традиційно атакує фейками

У відповідь Росія традиційно атакує Україну фейками, аби виправдати свою агресію. Міністерство закордонних справ Кремля звинуватило Україну в нібито наступальних діях на Донбасі.

Це робиться виключно для того, аби Росія могла прикрити свої агресивні дії інформаційно.

Збільшення російської дезінформації показує настрої Кремля керуватися логікою конфлікту. Саме тому міністр України зараз намагається максимально консолідувати підтримку міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку нашої держави та громадян.