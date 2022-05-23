Оказалось, что это Максимов Сергей Викторович, у которого в ведении артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением.

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"По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область. Теперь он подозреваемый в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством", – об этом сообщила Ирина Венедиктова.



Максимов Сергей Викторович / Фото фейсбук Ирины Венедиктовой

Прокуроры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка.

Сергею Максимову было известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты и огонь велся именно по домам мирных людей. Кроме того, применение этого оружия в местах сосредоточения гражданского населения запрещено международным правом.

В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице,

– отметила Ирина Венедиктова.

"Если вы его узнали и вам известна дополнительная информация о преступлениях командира Максимова –

обращайтесь в Харьковскую областную прокуратуру", – добавила Венедиктова.

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Прокуроры идентифицировали и объявили о подозрении российскому командиру . Он был одним из тех, кто отдал приказы и совершал цинические и жестокие зверства на Киевщине во время ее оккупации. Им оказался 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, можно ли будет его обменять после приговора суда. По ее словам, даже в случае пожизненного заключения пленника можно обменять. Ведь таким образом можно будет спасти одного или нескольких граждан Украины.

Во время временной оккупации Черниговщины русские боевики совершали военные преступления против мирных украинцев. Так, прокуратура зафиксировала факт того, что россияне держали в заложниках жителей села Ягодное, расположенное в Черниговской области.

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