Оказалось, что это Максимов Сергей Викторович, у которого в ведении артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением.
Важно "Лишь души из ада могли такое сделать": как выглядит Северная Салтовка в Харькове из-за войны
"По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область. Теперь он подозреваемый в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством", – об этом сообщила Ирина Венедиктова.
Максимов Сергей Викторович / Фото фейсбук Ирины Венедиктовой
Прокуроры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка.
Сергею Максимову было известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты и огонь велся именно по домам мирных людей. Кроме того, применение этого оружия в местах сосредоточения гражданского населения запрещено международным правом.
В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице,
– отметила Ирина Венедиктова.
"Если вы его узнали и вам известна дополнительная информация о преступлениях командира Максимова –
обращайтесь в Харьковскую областную прокуратуру", – добавила Венедиктова.
Последние новости из Офиса генерального прокурора
- Прокуроры идентифицировали и объявили о подозрении российскому командиру . Он был одним из тех, кто отдал приказы и совершал цинические и жестокие зверства на Киевщине во время ее оккупации. Им оказался 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, можно ли будет его обменять после приговора суда. По ее словам, даже в случае пожизненного заключения пленника можно обменять. Ведь таким образом можно будет спасти одного или нескольких граждан Украины.
- Во время временной оккупации Черниговщины русские боевики совершали военные преступления против мирных украинцев. Так, прокуратура зафиксировала факт того, что россияне держали в заложниках жителей села Ягодное, расположенное в Черниговской области.