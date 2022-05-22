Во время временной оккупации Черниговщины российские боевики совершали военные преступления против мирных украинцев. Так, прокуратура зафиксировала факт того, что россияне держали в заложниках жителей села Ягодное, расположенное в Черниговской области.

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Расследование дела проходило при содействии международных инстанций – прокуроры осуществили совместный выезд с экспертами Офиса прокурора Международного уголовного суда в село Ягодное.

Правоохранители предварительно установили, что с 3 по 31 марта 2022 года российские оккупанты держали в заложниках мирных жителей Ягодного.

Боевики содержали в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета мирных жителей разных возрастов и пола.

В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находились более 350 местных, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику – 93 года,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуратуры, местное население фактически использовали в качестве живого щита, потому что помещение школы было импровизированным "штабом" российских оккупантов – так украинские военные не могли уничтожить скопления боевиков.

В результате нечеловеческих условий в подвале школы погибли 10 человек.

Из-за нечеловеческих условий содержания – отсутствия достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, пище, воде – умерли 10 пожилых людей,

– сообщили в ведомстве.

Из 180 домов села Ягодное подавляющее большинство повреждены. 148 жилых зданий повреждены снарядами оккупантов, а еще 16 – полностью разрушены.

Кроме того, прокуратура установила, что оккупанты расстреляли 7 мирных жителей села.

Не обошлось и без мародерства – российские оккупанты пытались забрать ценные вещи жителей Ягодного и грабили их дома.

Как говорят очевидцы, во время оккупации российские военные грабили дома жителей села. Украдены стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники и другие ценные вещи,

– заявили в Офисе Генпрокурора.

В Генпрокуратуре призвали фиксировать и присылать доказательства военных преступлений российских оккупантов. Если вы стали очевидцем преступлений боевиков, следует отправить доказательства на этот сайт.

Оккупанты будут наказаны

Каждый россиянин, совершавший преступления на украинской земле, понесет наказание. Недавно состоялся первый суд над российским военным преступником, убившим мирного безоружного жителя Сумской области.

В суде оккупант Шишимарин признал свою вину в убийстве жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова. Известно, что еще в первые дни войны, 28 февраля, оккупант возле поселка Чупаховка застрелил ехавшего на велосипеде украинца. Это произошло недалеко от дома погибшего.

Жена погибшего, а также прокуратура требуют для российского солдата Вадима Шишимарина пожизненный срок за нарушение законов и обычаев войны, в частности, речь идет об убийстве гражданского.

Приговор оккупанту должен быть вынесен 23 или 24 мая.

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