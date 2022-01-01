Так якобы исполнили мечту одного ребенка. Об этом 1 января сообщили на сайте Минобороны.

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В Кремле детей-сирот катали на ядерной установке

Командование ракетных войск приняло участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Там сообщили, что якобы начальник штаба – первый заместитель командующего ракетных войск стратегического назначения России генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов – снял с елки конверт с мечтой Ярослава Тюляева из села Чернецы Лежновской школы-интерната для детей-сирот Ивановской области.

Мальчик якобы хотел покататься на ракете "Ярс". После этого детей повели на позицию ракетных полков Тейковского ракетного соединения. Отдельно:

мальчика посадили на место механика-водителя;

проводили экскурсию в ракетном полку;

показывали, что внутри машины есть обеспечение боевого дежурства;

рассказали, "какие задачи решают ракетные войска".

После незабываемого тест-драйва учебной пусковой установки "Ярс" Ярослава и его друзей познакомили с современными образцами вооружения, военной и специальной техники, среди которых боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" с беспилотным летательным аппаратом для охраны ракетного комплекса "Ярс",

– рассказали в Минобороны.

Там также объяснили, что детей накормили и дали им сладости.



Детей-сирот в России катали на ядерной установке / Фото Минобороны

Кстати, на фото заметно, что дети не старшего возраста, однако их все равно знакомили с ракетными установками.

Коротко о последних подобных случаях в России

За несколько дней до Нового года в рамках этой же акции для детей уже устраивали подобные аттракции. В частности военные катали их на танках, одевали в каски, устраивали экскурсии по полигонам.

Более того, для 14-летней девочки из Ставрополя организовали стрельбу по мишеням в десантно-штурмовом казачьем полку.

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