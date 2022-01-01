Так нібито виконали мрію однієї дитини. Про це 1 січня повідомили на сайті Міноборони.

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У Кремлі дітей-сиріт катали на ядерній установці

Командування ракетних військ взяло участь у Всеросійській благодійній акції "Ялинка бажань". Там повідомили, що нібито начальник штабу – перший заступник командувача ракетних військ стратегічного призначення Росії генерал-лейтенант Ігор Фазлетдінов зняв з ялинки конверт з мрією Ярослава Тюляєва з села Чернці Лежнівської школи-інтернату для дітей-сиріт Іванівської області.

Хлопчик нібито хотів покататись на ракеті "Ярс". Після цього дітей повели на позицію ракетних полків Тейковського ракетного з'єднання. Зокрема:

хлопчика посадили на місце механіка-водія;

проводили екскурсію в ракетному полку;

показували, що всередині машини є забезпечення бойового чергування;

розповіли, "які завдання вирішують ракетні війська".

Після незабутнього тест-драйву навчальної пускової установки "Ярс" Ярослава та його друзів познайомили із сучасними зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, серед яких бойова протидиверсійна машина "Тайфун-М" із безпілотним літальним апаратом для охорони ракетного комплексу "Ярс",

– розповіли у Міноборони.

Там також пояснили, що дітей нагодували та дали їм солодощі.



Дітей-сиріт у Росії катали на ядерній установці / Фото Міноборони

До речі, на фото помітно, що діти не старшого віку, проте їх однаково ознайомлювали з ракетними установками.

Коротко про останні подібний випадок у Росії

За декілька днів до Нового року у рамках цієї ж акції для дітей вже влаштовували подібні атракції. Зокрема військові катали їх на танках, одягали у каски, влаштовували екскурсії полігонами.

Ба більше, для 14-річної дівчинки зі Ставрополя організували стрільбу по мішенях у десантно-штурмовому козацькому полку.

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