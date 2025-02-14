Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. Операцию проводили при содействии Главного управления разведки Минобороны Украины и Европола в рамках проекта расследования военных преступлений "AP CIC".

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ГУР разоблачило 85 наемников "Вагнера"

Украинская разведка совместно с молдавскими правоохранителями успешно установила имена 85 наемников из российских частных военных компаний, которые принимали участие в боевых действиях против Украины.

Среди этих боевиков есть члены "Вагнера", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований, подконтрольных Кремлю. Первых трех задержанных уже вывели из-под ареста в Молдове в рамках международной полицейской операции "Мстители", которая получила поддержку ГУР Минобороны Украины и проекта Европола "AP CIC", специализирующегося на расследовании военных преступлений.

Три гражданина Молдовы, которые воевали на стороне России с 2014 по 2023 год, попали в руки правосудия. Они участвовали в таких событиях, как битва за Донецкий аэропорт, захват Бахмута и создание "Дебальцевского котла", когда под контролем ЧВК "Вагнер" и других российских формирований происходили жесточайшие боевые столкновения.

Проект расследования идентифицировал еще 20 граждан, которые служили в "Вагнере", "Легионе", "Ветеранах", "Редуте", "Русичи" и других подразделениях, действовавших на стороне России. О них была направлена соответствующая информация в правоохранительные органы Молдовы, после чего началась активная работа по привлечению их к ответственности.

Дела против задержанных боевиков уже открыты. Они предусматривают ответственность за участие в вооруженном конфликте или других насильственных действиях, направленных на нарушение территориальной целостности государства.

Наемникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас суд избирает для них меру пресечения.