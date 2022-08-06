Ранее о задержании экс-заместителя главы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание "Украинская Правда".

В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) в должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУИКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУИКС.

Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства – на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам,
подтвердил один из работников ГКАУ, который по понятным причинам попросил не называть его имени.

По информации СБУ, которую обнародовала "Украинская Правда", "подозреваемый передавал российским спецслужбам тайную и совершенно тайную информацию о военно-политической ситуации в Украине". Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, обеспечивающим реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, ответственен за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения рвф в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компании SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Сечь-2−30.

Спутник разрабатывал в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ.

Согласно расследованию издания "Заборона", Спутник Сечь-2−30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские чиновники проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако ее руководящий состав переполнен российскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала на Роскосмосе.

Переговоры о полете при участии посредника Exolaunch осуществлялись уже тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посту от 7 апреля 2021 года.

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Таким образом, есть все основания полагать, что подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени имел доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Следовательно, открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экономики и безопасности Украины.