В свою очередь слабые страны, к которым относится также и Украина, становятся заложниками ситуации. Что не так с работой ООН и почему эта организация нуждается в обновлении – читайте в материале.

По теме Обречена порождать новые кризисы, – Эрдоган раскритиковал ООН

"ООН теряет свои позиции"

Политолог Максим Джигун рассказал, что после того, как фактически распалась Лига Наций, к которой не присоединялись Соединенные Штаты Америки, она была переформатирована в ООН. Эта институция считалась достаточно сильной и влиятельной на международной арене, в том числе и для разрешения конфликтов как военных, так и политических.

Много было удачных и реализованных инициатив, которые якобы способствовали усилению мирового сообщества и развитию демократических ценностей и процессов. Но стоит признать, что за последние, наверное, десять лет ООН объективно теряет свои позиции, не в последнюю очередь из-за ветхости принципов работы, которые там реализуются.

Максим Джигун Политолог

Так, президент Украины Владимир Зеленский на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности. Глава Украины отметил, что нужно "оживить" устав ООН и обратился к странам-членам поддержать обновленные резолюции относительно ситуации с правами человека в Крыму, который временно оккупирован Российской Федерацией, и милитаризации украинского полуострова.

Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, РФ сама об этом официально заявляет. И заставляет наших граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ООН затрагивает важные темы, однако не успевает их решать, потому что ежегодно появляются новые и не менее важные.

В частности, президент сделал акцент на пандемии коронавируса, которая охватила все страны мира. По его словам, "оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочки и надпись мелким шрифтом: "Все мы люди, все мы – в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры первого класса".

Просыпаемся? Хочется верить. Потому что COVID-19 окончательно не преодолен. И глобальный план вакцинации от нас никуда не убежал. Плюс – гарантии, что в мире не будет новых вирусов – такие же "прочные", как гарантии безопасности Будапештского меморандума,

– добавил Зеленский.

Владимир Зеленский раскритиковал работу ООН / Фото из архива 24 канала

По словам Джигуна, для некоторых выступление Владимира Зеленского может показаться очень эксцентричным, иногда – популистским.

Но мне кажется, что ООН с ее консервативностью и с однообразными, однотонными и никому не интересными тягами и форматами выступлений как раз и требует перезарядки в виде протестных выступлений и спичей. Потому, в этом плане, я думаю, что Зеленский выполнил свою функцию довольно неплохо,

– отметил эксперт.

Кто имеет наибольшее влияние в ООН

Однако, добавил политолог, ни ООН, ни заинтересованные стороны не имеют интереса в том, чтобы менять ее сейчас. Потому что для сильнейших государств Организация Объединенных Наций в том виде, в каком она есть сейчас, – очень выгодна.

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал Совет Безопасности ООН, заявив, что судьба человечества не должна зависеть от "горстки" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. На это заявление отреагировал президент Российской Федерации Владимир Путин, выступив против отмены права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же день. Она превратится в Лигу Наций. Это будет просто площадка для дискуссий – "Валдайский клуб №2",

– заявил Путин.

Владимир Путин выступил против отмены права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН / Фото из архива 24 канала

Максим Джигун рассказал, что около десяти стран мира имеют критическое влияние на этот институт – они могут формировать повестку дня и блокировать важные решения. Поэтому для них реформирование ООН не является первоочередной задачей.

Актуально В МИД объяснили, почему ООН проигнорировала Крымскую платформу

А незащищенные государства, страны, которые зависят от оккупантов, военной агрессии, которые не имеют рычагов влияния и сдерживания, конечно, являются заложниками этой ситуации и никак на это повлиять не могут, добавил эксперт.

Максим Джигун говорит, что около десяти стран мира имеют критическое влияние на ООН / Фото из фейсбука эксперта

"Заложники ситуации – слабые государства"

Он подчеркнул, что самое интересное то, "что весь ход дел устраивает именно ядерные державы". Так как они имеют серьезные рычаги влияния и большие возможности как в ООН, так и в других европейских или мировых институтах.

Они фактически являются гегемонами, и, несмотря на то, что там очень старая система управления, они могут ею умело управлять. Поэтому заложниками ситуации станут слабые государства и такие, которые не имеют серьезных рычагов влияния, одним из них и является Украина,

– добавил политолог.

По его словам, правила построены так, что "решение небольшой когорты стран, особенно тех, кто входит в Совет Безопасности и является одними из основоположников ООН, блокируют, казалось бы, хорошие и прогрессивные процессы". Поэтому регламентные и процедурные вопросы требуют изменений и гибкости, чтобы соответствовать интересам других государств.

Читайте также Россия требует срочного заседания Генассамблеи ООН

Ситуация выглядит так, особенно в контексте Украины, что позиция той же России является одной из ключевых в ООН. Москва, к примеру, блокирует или не голосует за определенные решения в Совете Безопасности ООН, которые касаются войны в Украине или аннексии Крыма с помощью стран-сателлитов – абсолютно авторитарных государств, которые на карте мира являются мизерными как в плане своего политического влияния, так и экономического,

– объяснил Джигун.

Эти страны фактически могут блокировать принятие важных для Украины решений, что не очень честно как в отношении нашего государства, так и в отношении других стран, где происходят военные и любые другие конфликты.



​ООН нуждается в новом подходе к работе / Фото un.org

Десятилетиями, годами не могут никак их решить с помощью международного сообщества из-за того, что отдельные государства блокируют принятие тех или иных решений. Мне представляется, что очень устарел механизм функционирования ООН,

– добавил эксперт.

Очень часто эта институция занимает не проактивную позицию, говорит политолог, а латентную, очень скрытую и хилую. И это не работает в пользу развития мира, спокойствия и демократии в мире.