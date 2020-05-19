Устинова о подписях против Степанова, новая покупка Коломойского – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 19 мая – Александра Устинова рассказала, что в Украину приехало меньше половины медкостюмов, а против Степанова начали сбор подписей. На рынке медиа ходят слухи, что олигарх Игорь Коломойский, владелец канала "1+1" и еще ряда СМИ, продолжает увеличивать свою империю. На этот раз он якобы купил бумажный журнал “Фокус” вместе с сайтом

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони планують вносити зміни у існуючу медреформу. У держпідприємстві Медичні закупівлі України заявили, що вже цієї осені, для важкохворих пацієнтів у почнуть закінчуватися ліки.