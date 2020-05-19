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Устинова о подписях против Степанова, новая покупка Коломойского – Гуд найт Юкрейн

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Гуд найт Юкрейн
Гуд найт Юкрейн / 24 канал

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 19 мая – Александра Устинова рассказала, что в Украину приехало меньше половины медкостюмов, а против Степанова начали сбор подписей. На рынке медиа ходят слухи, что олигарх Игорь Коломойский, владелец канала "1+1" и еще ряда СМИ, продолжает увеличивать свою империю. На этот раз он якобы купил бумажный журнал “Фокус” вместе с сайтом

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони планують вносити зміни у існуючу медреформу.

У держпідприємстві Медичні закупівлі України заявили, що вже цієї осені, для важкохворих пацієнтів у почнуть закінчуватися ліки.

Автор: Александра Устинова, Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Игорь Коломойский Максим Степанов Новости политики Гуд найт Юкрейн
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