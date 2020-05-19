Устінова про підписи проти Степанова, нова покупка Коломойського – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 19 травня – Олександра Устінова розповіла, що в Україну приїхало менше половини медкостюмів, а проти Степанова почали збір підписів. На ринку медіа ширяться чутки, що олігарх Ігор Коломойський, власник каналу "1+1" та ще низки ЗМІ, продовжує збільшувати свою імперію. Цього разу він, нібито купив паперовий журнал “Фокус” разом із сайтом

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони планують вносити зміни у чинну медреформу. У держпідприємстві Медичних закупівель України заявили, що вже цієї осені, для важкохворих пацієнтів почнуть закінчуватися ліки.