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Устінова про підписи проти Степанова, нова покупка Коломойського – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 19 травня – Олександра Устінова розповіла, що в Україну приїхало менше половини медкостюмів, а проти Степанова почали збір підписів. На ринку медіа ширяться чутки, що олігарх Ігор Коломойський, власник каналу "1+1" та ще низки ЗМІ, продовжує збільшувати свою імперію. Цього разу він, нібито купив паперовий журнал “Фокус” разом із сайтом

У випуску "Гуднайт Юкрейн" на 24 каналі:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони планують вносити зміни у чинну медреформу.

У держпідприємстві Медичних закупівель України заявили, що вже цієї осені, для важкохворих пацієнтів почнуть закінчуватися ліки.

Автор: Олександра Устінова, Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Ігор Коломойський Максим Степанов Новини політики Гуд найт Юкрейн
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