В Институте изучения войны (ISW) напомнили, что 2 года назад Россия начала полномасштабную войну, чтобы свергнуть украинское правительство и принудительно установить пророссийский режим под прочным контролем Москвы. Зато украинцы показали, что готовы бороться за свою свободу.

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Российские войска наступали на Киев с нескольких направлений и наносили удары по Харькову, Херсону, Мариуполю и другим украинским городам. Президент России Владимир Путин ожидал, что украинцы поприветствуют его войска или убегут. Зато украинцы боролись за свою свободу,

– отметили аналитики.

Аналитики отметили, что после отражения наступления на Киев и Харьков, "вооружившись опытом, мужеством, решимостью и западной помощью", Украина нанесла ответный удар.

В ISW напомнили победы Украины во время полномасштабной войны:

"Украинские войска оттеснили россиян от Киева и от Харькова и освободили территории на северо-востоке Украины. Они освободили Херсон и оттеснили российские войска от западного (правого) берега Днепра. Они ликвидировали угрозу существованию Украины", – говорится в обзоре.

Россияне не отказались от своих целей

В то же время Россия не ослабила военные усилия и наоборот начала ракетный и дроновый террор против энергетической инфраструктуры и городов Украины, которая продолжается до сих пор. Отмечают, что россияне также подготовились к контрнаступлению Украины в 2023 году.

"Чрезмерные надежды на контрнаступление не оправдались. Война приобрела позиционный характер, а ожидаемая помощь США была задержана", – пишут аналитики.

Там описали ситуацию сейчас как тяжелую, но далеко не безнадежную.

Также в отчете проанализировали взятие Авдеевки, отмечают, что во время наступления россияне потеряли, вероятно, больше российских солдат, чем за всю советско-афганскую войну.

Украина готова бороться дальше

Кроме того там отметили изобретательность и мастерство украинцев, которые устали от ожиданий американской помощи, но продолжают воевать с решимостью и сбивать российские самолеты и топить беспилотниками собственного производства российские корабли.

"Американская военная помощь остается важной - только Штаты имеют ресурсы, чтобы предоставить Украине именно сейчас то, чего она больше всего нуждается. Если в конце концов, этой помощи не будет предоставлено, ситуация может стать очень серьезной", – считают в ISW.

При этом аналитики отметили, что Украина не проиграла и проигрывать нет причин. Более того, российская армия имеет много недостатков, которыми Украина научилась пользоваться. А совокупная экономическая мощность союзников Украины во много раз превышает российскую.

В то же время Путин остается смертельной угрозой для НАТО и Украины. Его целями остаются уничтожение НАТО как эффективного альянса, разрыв связей между Соединенными Штатами и Европой и построение нового глобального порядка, "в котором голос и сила России являются доминирующими".