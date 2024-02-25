В Інституті вивчення війни (ISW) нагадали, що 2 роки тому Росія розпочала повномасштабну війну, щоб повалити український уряд і примусово встановити проросійський режим під міцним контролем Москви. Натомість українці показали, що готові боротись за свою свободу.

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Російські війська наступали на Київ з кількох напрямків і завдавали ударів по Харкову, Херсону, Маріуполю та іншим українським містам. Президент Росії Володимир Путін очікував, що українці привітають його війська або втечуть. Натомість українці боролися за свою свободу,

– наголосили аналітики.

Аналітики зазначили, що після відбиття наступу на Київ та Харків, "озброївшись досвідом, мужністю, рішучістю та західною допомогою", Україна завдала удару у відповідь.

В ISW нагадали перемоги України ха час повномасштабної війни:

"Українські війська відтіснили росіян від Києва та від Харкова та звільнили території на північному сході України. Вони звільнили Херсон і відтіснили російські війська від західного (правого) берега Дніпра. Вони ліквідували загрозу існуванню України", – ідеться в огляді.

Росіяни не відмовились від своїх цілей

Водночас Росія не послабила військові зусилля і навпаки почала ракетний та дроновий терор проти енергетичної інфраструктури та міст України, яка триває й досі. Зазначають, що росіяни також підготувалися до контрнаступу України у 2023 році.

"Надмірні надії на контрнаступ не виправдалися. Війна набула позиційного характеру, а очікувана допомога США була затримана", – пишуть аналітики.

Там описали ситуацію наразі як важку, але далеко не безнадійну.

Також у звітві проаналізували взяття Авдіївки, зазначають, що під час наступу росіяни втратили, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну.

Україна готова боротись далі

Крім того там відзначили винахідливість та майстерність українців, які втомились від очікувань американської допомоги, але продовжують воювати з рішучістю і збивати російські літаки та топити безпілотниками власного виробництва російські кораблі.

"Американська військова допомога залишається важливою — лише Штати мають ресурси, щоб надати Україні саме зараз те, чого вона найбільше потребує. Якщо зрештою, цієї допомоги не буде надано, ситуація може стати дуже серйозною", – вважають в ISW.

При цьому аналітики наголосили, що Україна не програла і програвати немає причин. Ба більше, російська армія має багато недоліків, якими Україна навчилася користуватися. А сукупна економічна потужність союзників України у багато разів перевищує російську.

Водночас Путін залишається смертельною загрозою для НАТО та України. Його цілями залишаються знищення НАТО як ефективного альянсу, розрив зв'язків між Сполученими Штатами та Європою та побудова нового глобального порядку, "в якому голос і сила Росії є домінуючими".