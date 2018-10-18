"Устроим тяжелую жизнь": политзаключенному Шумкову пригрозили в российском СИЗО
Незаконно арестованному украинскому активисту, экс-охраннику Дмитрия Яроша и военнослужащему ВСУ Александру Шумкову угрожали российские тюремщики в Брянском СИЗО.
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Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 канала рассказал его адвокат Роман Лызлов.
Недавно стало известно, что Шумкову 2 недели назад угрожали российские тюремщики, что в лагере ему устроят трудную жизнь. Угрозы были на национальной почве. Говорили: "Ты – бендеровец, мы тебе устроим..." Мы написали жалобы. Продолжается проверка,
– сказал адвокат.
Он также сообщил, что политзаключенный не имеет доступа к переписке. Он не может ни получить письма, ни передать.
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Лызлов добавил, что состояние здоровья Шумкова нормальное. Украинский консул его посещает. А судебное расследование подходит к завершению. Вероятно, уже на следующей неделе украинскому политзаключенному объявят приговор в России.
За что осудили Александра Шумкова?
Экс-охранника Яроша и действительного военнослужащего ВСУ в 2017 году коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО.
Ему инкриминировали экстремистскую деятельность – членство в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", участие в Революции Достоинства и войне на Донбассе.
Шумкову "светит" от 2 до 6 лет колонии. Суды над ним до сих пор продолжаются.