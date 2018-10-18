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      "Устроим тяжелую жизнь": политзаключенному Шумкову пригрозили в российском СИЗО

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      Александр Шумков – в плену РФ
      Александр Шумков – в плену РФ / 24 канал

      Незаконно арестованному украинскому активисту, экс-охраннику Дмитрия Яроша и военнослужащему ВСУ Александру Шумкову угрожали российские тюремщики в Брянском СИЗО.

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      Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 канала рассказал его адвокат Роман Лызлов.

      Недавно стало известно, что Шумкову 2 недели назад угрожали российские тюремщики, что в лагере ему устроят трудную жизнь. Угрозы были на национальной почве. Говорили: "Ты – бендеровец, мы тебе устроим..." Мы написали жалобы. Продолжается проверка,
      – сказал адвокат.

      Он также сообщил, что политзаключенный не имеет доступа к переписке. Он не может ни получить письма, ни передать.

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      Лызлов добавил, что состояние здоровья Шумкова нормальное. Украинский консул его посещает. А судебное расследование подходит к завершению. Вероятно, уже на следующей неделе украинскому политзаключенному объявят приговор в России.

      За что осудили Александра Шумкова?
      Экс-охранника Яроша и действительного военнослужащего ВСУ в 2017 году коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО.

      Ему инкриминировали экстремистскую деятельность – членство в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", участие в Революции Достоинства и войне на Донбассе.

      Шумкову "светит" от 2 до 6 лет колонии. Суды над ним до сих пор продолжаются.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия протесты заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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