Ситуация в Восточной Европе остается напряженной из-за России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Кстати Литва увеличит военную помощь для Украины

От России исходит угроза

Политик подчеркнул, что Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, военный конфликт на Донбассе, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы имеющихся для России угроз.

Хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России,

– добавил Ландсбергис.

Поэтому следует укреплять сотрудничество ЕС и НАТО, чтобы обеспечить эффективную оборонную политику.

"Мы должны наконец изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", – отметил министр.

Украина платит высокую цену за путь в ЕС

Дипломат заявил, что никакие решения, касающиеся Украины, не должны принимать без самой Украины.

По словам Ландсбергиса, украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году. Перед Украиной нельзя закрыть двери, поскольку государство платит очень высокую цену.

Он добавил, что ЕС должен укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в сферах безопасности и обороны. Кроме того, следует быть готовыми к жестким мерам, если Россия осмелится напасть.

Военная помощь от Литвы

Правительство Литвы в 2022 году собирается увеличить военную помощь для Украины. Речь идет о практических и материальных мерах: это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь. Например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных в Литве.

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