Ситуація у Східній Європі залишається напруженою через Росію. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

До речі Литва збільшить військову допомогу для України

Від Росії походить загроза

Політик наголосив, що Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, військовий конфлікт на Донбасі, ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито наявні для Росії загрози.

Хоча загроза безпеці в першу чергу походить від самої Росії,

– додав Ландсбергіс.

Тому слід зміцнювати співпрацю ЄС та НАТО, аби забезпечити ефективну оборонну політику.

"Ми повинні нарешті вивчити уроки історії, що терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію", – зауважив міністр.

Україна платить високу ціну за шлях в ЄС

Дипломат заявив, що жодні рішення, які стосуються України, не повинні ухвалювати без самої України.

За словами Ландсбергіса, українці виграли битву за європейський напрямок ще у 2014 році. Перед Україно не можна зачинити двері, оскільки держава платить дуже високу ціну.

Він додав, що ЄС має зміцнювати співпрацю та діалог з Україною у сферах безпеки та оборони. Крім того, слід бути готовими до жорстких заходів, якщо Росія наважиться напасти.

Військова допомога від Литви

Уряд Литви у 2022 році збирається збільшити військову допомогу для України. Мовиться про практичні та матеріальні заходи: це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога. Наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових у Литві.

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