Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей. Например, на Закарпатье таких укрупненных районов будет 5. Хотя изначально говорилось о 4, а до объединения их было 13. Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого ранее не сообщалось.

Как сообщает 24 канал, некоторые эксперты считают, что создавая такую административную единицу, украинская власть идет на первые уступки Венгрии. Так как территория района совпадает с границами компактного проживания этнических венгров.

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Кроме этого, Венгрия системно продвигает идею создания на Закарпатье национально-культурной, а также политической автономии для закарпатских венгров.

Тем временем издание "Закарпатье онлайн" пишет, что на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.

Это может привести к возникновению поэтапного раздувания антиукраинской политики по расколу и разделению украинского государства в будущем,

– говорится в заявлении.

Сейчас заявление открыто для подписания. Его инициировали представители таких организаций:

Виктор Бедь – глава Закарпатского областного общества борцов за независимость Украины в 20 веке, председатель правления Закарпатского национально-патриотического объединения "Украина Соборная", народный депутат Украины первого созыва.

Мариан Токарь – глава общественной организации "Агентство исследований регионального социума "Карпатия";

Антонина Вчорашняя – ответственный секретарь Христианско-народного союза Закарпатья.

Виктор Понзель – председатель общественной организации "Молодежь Закарпатья".

Мнение политического эксперта

Политический эксперт по децентрализации Александр Солонтай отметил, что Закарпатская область состоит из 13 районов и 5 городов областного подчинения. Это Ужгород, Мукачево, Берегово, Чоп, Хуст.

Он объяснил, что правительство предлагает ликвидировать самостоятельность каждого из городов с точки зрения вхождения в районы. То есть, говорится о том, чтобы 13 районов Закарпатской области укрупнить между собой. И каждый из 5 городов включить в состав какого-то из районов.



Карта районов Закарпатской области / Фото "Закарпатье онлайн"

По его словам, вместо того, чтобы над головами и депутатами городов ликвидировать президентскую вертикаль администраций и дать возможность полноценно реализоваться местному самоуправлению, идея правительства заключается в том, чтобы над всеми городами Украины образовать дополнительную райгосадминистрацию, районный совет.

Когда мы уже допустили первый абсурд, что взять города областного значения, независимые территории, а также ОТО, которые только сформировались, завернуть их район. То вопрос, как их разделяют – вторичный,

– отметил Александр Солонтай.

По его мнению, власть, прикрываясь децентрализацией, хочет провести установление централизации и вертикали. Политический эксперт также отметил, что вместо того, чтобы подтянуть все ОТО к уровню городов областного значения, в Украине решили наоборот 180 городов областного значения, где проживает 60% населения, опустить на уровень объединенных территориальных общин.

Справка. Недавно Болгария высказала претензии к Украине относительно административно-территориального деления Одесской области. В частности, в Одесской области планируют создать 5 объединенных территориальных общин: Болградскую городскую и 4 сельских. По мнению Болгарии, это ударит по правам болгарского меньшинства.

Объяснение политического эксперта Александра Солонтая: видео