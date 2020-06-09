Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей. Наприклад, на Закарпатті таких укрупнених районів буде 5. Хоча спочатку мовилося про 4, а до об'єднання їх було 13. Несподіванкою і для громадськості, і для експертного середовища стала поява Берегівського району, про створення якого раніше не йшлося.

Як повідомляє 24 канал, деякі експерти вважають, що створюючи таку адміністративну одиницю, українська влада йде на перші поступки Угорщині. Адже територія району збігається з межами компактного проживання етнічних угорців.

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Крім цього, Угорщина системно просуває ідею створення на Закарпатті національно-культурної, а також і політичної автономії для закарпатських угорців.

Тим часом видання "Закарпаття онлайн" пише, що на Закарпатті почали збирати підписи під звернення проти створення окремого угорського району з центром у Берегові.

Це може призвести до виникнення поетапного роздмухування антиукраїнської політики щодо розколу та поділу української держави у майбутньому,

– мовиться в заяві.

Наразі заява відкрита для підписання. Її ініцювали представники таких організацій:

Віктор Бедь – голова Закарпатського обласного товариства борців за незалежність України у 20 столітті, голова проводу Закарпатського національно-патріотичного об’єднання "Україна Соборна", народний депутат України першого скликання.

Маріан Токар – голова громадської організації "Агенція досліджень регіонального соціуму "Карпатія";

Антоніна Вчорашня – відповідальний секретар Християнсько-народної спілки Закарпаття.

Віктор Понзель – голова громадської організації "Молодь Закарпаття".

Думка політичного експерта

Політичний експерт з децентралізації Олександр Солонтай відзначив, що Закарпатська область складається з 13 районів та 5 міст обласного підпорядкування. Це Ужгород, Мукачево, Берегово, Чоп, Хуст.

Він пояснив, що уряд пропонує ліквідувати самостійність кожного з міст з точки зору входження в райони. Тобто, мовиться про те, щоб 13 районів Закарпатської області укрупнити між собою. І кожне з 5 міст включити у склад якогось з районів.



Карта районів Закарпатської області / Фото "Закарпаття онлайн"

За його словами, замість того, щоб над головами і депутатами міст ліквідувати президентську вертикаль адміністрацій і дати можливість повноцінно реалізуватися місцевому самоврядуванню, ідея уряду полягає в тому, щоб над всіма містами України утворити додаткову райдержадміністрацію, районну раду.

Коли ми вже допустили перший абсурд, що взяти міста обласного значення, незалежні території, а також ОТГ, які тільки сформувалися, завернути їх район. То питання, як їх поділяють – вторинне,

– зауважив Олександр Солонтай.

На його думку, влада, прикриваючись децентралізацією, хоче зробити встановлення централізації і вертикалі. Політичний експерт також наголосив, що замість того, щоб підтягнути всі ОТГ до рівня міст обласного значення, в Україні вирішили навпаки 180 міст обласного значення, де проживає 60% населення, опустити на рівень об'єднаних територіальних громад.

Довідка. Нещодавно Болгарія висловила претензії до України щодо адміністративно-територіального поділу Одеської області. Зокрема, на Одещині планують створити 5 об'єднаних територіальних громад: Болградську міську та 4 сільські. На думку Болгарії, це вдарить по правах болгарської меншини.

Пояснення політичного експерта Олександра Солонтая: відео