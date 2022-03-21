Спасатели использовали действенную технологию ликвидации, которая на самом деле довольно проста – поливание водой. Вода хорошо поглощает аммиак и осаждается на землю. Об этом во время единого телемарафона рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Направление ветра было в сторону Верхнесироватской общины. Самая большая зона поражения – село Новоселица. Но если бы ветер шел в направлении областного центра, последствия могли бы быть катастрофическими.

Местные власти следят за ситуацией: что известно о состоянии жителей Сумской области

Сейчас нет информации о случаях отравления аммиаком среди местного населения.

На данный момент информации об отравлении нет, мы работаем с главами окружающих общин, мониторим ситуацию среди местных жителей с тем, чтобы если есть люди, которые пострадали от отравления аммиаком, чтобы им была оказана первая медицинская помощь,

– рассказал Живицкий.

На всякий случай в Сумской ОГА опубликовали информацию что делать в случае выброса аммиака, как предотвратить отравление и каким образом провести детоксикацию организма. Это элементарные простые правила, которые могут спасти здоровье и жизнь людей.

Первая помощь при отравлении аммиаком:

Выведите пострадавшего на свежий воздух;

Дайте человеку теплое молоко с пищевой содой;

Наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

При попадании в глаза – промойте водой, или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

При поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.



Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ