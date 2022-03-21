Рятувальники використали дієву технологію ліквідації, яка насправді досить проста – поливання водою. Вода добре поглинає аміак та осаджується на землю. Про це під час єдиного телемарафону розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Напрямок вітру був у бік Верхньосироватської громади. Найбільша зона ураження – село Новоселиця. Але якби вітер йшов у напрямку обласного центру, наслідки могли б бути катастрофічними.

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Наразі немає інформації про випадки отруєння аміаком серед місцевого населення.

Наразі інформації про отруєння немає, ми працюємо з головами навколишніх громад, моніторимо ситуацію серед місцевих мешканців з тим, щоб якщо є люди, які постраждали від отруєння аміаком, щоб їм була надана перша медична допомога,

– розповів Живицький.

Про всяк випадок у Сумській ОДА опублікували інформацію що робити у разі викиду аміаку, як запобігти отруєнню та яким чином провести детоксикацію організму. Це елементарні прості правила, які можуть врятувати здоров'я та життя людей.

Перша допомога при отруєнні аміаком:

Виведіть постраждалого на свіже повітря;

Дайте людині теплого молока з харчовою содою;

Одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;

При потраплянні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

При ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ