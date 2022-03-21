Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький під час телемарафону, передає 24 канал.

Увага Рятувальники ліквідували витік аміаку на "Сумихімпромі"

Завод не працював, він використовував лише той аміак, який зайшов на підприємство ще до війни, який використовували в технологічному процесі,

– повідомив Дмитро Живицький.

За словами голови Сумської ОДА, навколо заводу тиждень тривали обстріли, зокрема з артилерії, обстрілювали також градами.

Враження, що вони просто прицільно били по залізничним цистернам, які перебувають на території підприємства з аміаком,

– додав Живицький.

Витік аміаку ліквідовано

Близько 4:30 ранку у Сумах стався витік аміаку на "Сумихімпромі" – російські окупанти влучили в резервуар з аміаком місткістю 50 тонн.

На ранок, до 8 години, рятувальникам вдалось зупинити витік аміаку. На щастя, загрози населенню міста Суми немає. Також попередньо не повідомляють про жертв або постраждалих.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Внаслідок російського обстрілу стався витік аміаку на "Сумихімпромі" – дивитись відео