Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что военно-политическое руководство Украины на постоянном контакте с правительством США.
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По словам Тизенгаузена, президент Владимир Зеленский действительно мог обсуждать планы украинской армии по нанесению ударов по российским войскам. В то же время, это не означает, что информация об этом в "слитых" документах Пентагона была получена путем прослушивания главы государства.
Борис Тизенгаузен об "утечке" информации Пентагона: смотреть видео
"Сама тема, конечно, могла обсуждаться, ведь мы постоянно публично просим дальнобойные ракеты. Поэтому я бы не делал поспешных выводов. Очевидно, что США хотят иметь полную картину, но для этого им достаточно общаться с нашим политическим руководством", – подчеркнул политтехнолог.
"Утечка" секретных данных Пентагона: основное
- Недавно в сети появилась секретная информация Пентагона о состоянии украинской и российской армии накануне контрнаступления.
- Главное управление разведки Украины заверило, что обнародованная информация взята из открытых источников и не представляет угрозы украинской армии.
- Среди документов есть информация о том, что США занимались шпионажем в отношении своих союзников – Израиля и Украины.