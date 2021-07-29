Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 100 тысяч фунтов смеси. А это более 45 тысяч килограммов.
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Подробнее о выбросе
Местные власти уже официально подтвердила смерть двух человек.
Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу же отпустили.
Наша группа реагирования на инциденты сработала внезапно и утечка почти сразу остановили,
– сообщили в компании LyondellBasell.
Чем опасно это вещество
Уксусную кислоту используют в различных промышленных целях. Также ее часто разбавляют водой, чтобы получить белый уксус.
По данным Национальной медицинской библиотеки США, влияние неразбавленной уксусной кислоты может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.
Мы очень сожалеем из-за, что произошло. Мы возьмем из этой ситуации урок, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов,
– резюмировали в компании.
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