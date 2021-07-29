Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапили понад 100 тисяч фунтів суміші. А це понад 45 тисяч кілограмів.
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Детальніше про викид
Місцева влада вже офіційно підтвердила смерть двох людей.
Крім того, після витоку в лікарню доставили 30 людей. Їм надали необхідну медичну допомогу й провели обстеження. З них 26 постраждалих майже одразу ж відпустили.
Наша група реагування на інциденти спрацювала раптово й витік майже одразу зупинили,
– повідомили в компанії LyondellBasell.
Чим небезпечна ця речовина
Оцтову кислоту використовують у різних промислових цілях. Також її часто розбавляють водою, щоб отримати білий оцет.
За даними Національної медичної бібліотеки США, вплив нерозбавленої оцтової кислоти може спричинити серйозні опіки й пошкодження очей.
Ми дуже шкодуємо через те, що сталося. Ми візьмемо з цієї ситуації урок, щоб запобігти повторенню таких інцидентів,
– резюмували в компанії.
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