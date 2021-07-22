Керівництво "Рівнеазоту", ймовірно, хотіло приховати розгерметизацію труби. Своїх обіцянок щодо сприяння у розслідуванні справи вони не дотримуються.

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Керівництво не пускає екологів на "Рівнеазот"

Екологи перевіряють, чи не забруднилися ґрунти довкола "Рівнеазоту". Втім, на саме підприємство, попри обіцянки керівників, фахівців не допустили. Вони складають спеціальні документи з вимогою допуску.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський зазначає: керівник підприємства чи відповідальна особа повинні були одразу повідомити про аварію. Однак з "Рівнеазотом" усе сталося не так.

Фактично ж наші служби знали від ЗМІ. Інспектори виїхали, а не були допущені до перевірки. Це найбільше обурює,

– наголосив Абрамовський.

Позапланові інспекції планують і на інших хімзаводах України. Спеціалісти також з'ясовуватимуть, чому про надзвичайну ситуацію на "Рівнеазоті" не повідомили екстрені служби, а вони дізналися про це через соцмережі.

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Підприємство "Рівнеазот" не попередило органи держнагляду й контролю про вибух. Як розповів в ефірі 24 каналу голова Держекоінспекції Андрій Мальований, є підстави думати про намір приховати аварію.

Річ у тім, що Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна екологічна інспекція дізналися про цю подію з соціальних мереж.

Є певні підстави вважати, що керівництво підприємства спробувало приховати надзвичайну подію,

– заявив Мальований.

Остаточні висновки про наслідки вибуху на "Рівнеазоті" Держекоінспекція зробить за результатами роботи комісії, слідчих органів та власної перевірки.

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