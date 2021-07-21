Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований. Він зазначив, що підприємство "Рівнеазот" не попередило органи держнагляду й контролю про надзвичайну ситуацію.
Актуально Токсичний газ та кислотні дощі: які наслідки може мати аварія на "Рівнеазоті" – все, що відомо
"Є певні підстави вважати, що керівництво підприємства спробувало приховати надзвичайну подію", – наголосив Мальований.
Провалений законопроєкт
Остаточні висновки про наслідки вибуху на "Рівнеазоті" Держекоінспеція зробить за результатами роботи комісії, слідчих органів та власної перевірки. Водночас провалений раніше законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" міг би попередити цю та подібні аварії на підприємствах.
"Законопроєкт є дуже принциповим і важливим для недопущення таких подій і для постійного онлайн-моніторингу на джерелах викидів", – підкреслив Мальований.
Андрій Мальований розповів про вибух на "Рівнеазоті": дивіться відео
Аварія на "Рівнеазоті": останні новини
- Вибух на заводі в Рівному стався 20 липня ввечері. Жителів міста попередили про небезпеку й закликали не виходити з дому.
- Новий глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський назвав попередні причини аварії на "Рівнеазоті". Мовиться про невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника та корозію ділянки трубопроводу.
- Після вибуху в повітря піднялася помаранчева хмара. Фахівці радять уникати дощу через його можливу кислотність.
- Пресслужба "Рівнеазоту" повідомила на сайті про розгерметизацію трубопроводу та разовий викид нітрозних газів. На заводі заявили, що постраждалих немає, а хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено. Підприємство продовжило роботу в штатному режимі.