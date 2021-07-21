За його словами, внаслідок аварії відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів. Персонал об'єкту припинив його вже за 26 хвилин.

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Ймовірні причини аварії:

невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника;

корозія ділянки трубопроводу.

За словами Монастирського, саме підприємство функціонує з 1969 року. Останні десятиліття не проводили капітальний ремонт із заміною трубопроводів.

Однак остаточні висновки зробить спеціальна комісія. Зараз вона працює на підприємстві та вивчає усі факти.

Роботу на підприємстві не припиняли

Через аварію призупинили роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти. Однак весь виробничий процес підприємства триває.

Важливо! У Державній службі надзвичайних ситуацій запевнили, що викиди газу, що сталися не становлять загрози життю та здоров'ю населення. Водночас кандидат хімічних наук Гліб Репіч зауважив, що мовиться про дуже токсичний газ, який є небезпечним для людей.

Аварія на хімзаводі "Рівнеазот": коротко