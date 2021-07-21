По его словам, в результате аварии произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов. Персонал объекта остановил его уже за 26 минут.

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Вероятные причины аварии:

  • несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;
  • коррозия участка трубопровода.

По словам Монастырского, само предприятие функционирует с 1969 года. Последние десятилетия не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.

Однако окончательные выводы сделает специальная комиссия. Сейчас она работает на предприятии и изучает все факты.

Работу на предприятии не прекращали

Из-за аварии приостановили работу одного участка цеха азотной кислоты. Однако весь производственный процесс предприятия продолжается.

Авария на химзаводе "Ровноазот": коротко

  • Вечером 20 июля разгерметизировался трубопровод в цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот".
  • К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако жители жаловались на большое желтое облако и неприятный запах.
  • В то же время представители завода заверили, что выброс нитрозных газов был разовым и небольшим по количеству.