По его словам, в результате аварии произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов. Персонал объекта остановил его уже за 26 минут.

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Вероятные причины аварии:

несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;

коррозия участка трубопровода.

По словам Монастырского, само предприятие функционирует с 1969 года. Последние десятилетия не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.

Однако окончательные выводы сделает специальная комиссия. Сейчас она работает на предприятии и изучает все факты.

Работу на предприятии не прекращали

Из-за аварии приостановили работу одного участка цеха азотной кислоты. Однако весь производственный процесс предприятия продолжается.

Важно! В Государственной службе чрезвычайных ситуаций заверили, что выбросы газа, которые произошли не представляют угрозы жизни и здоровью населения. В то же время кандидат химических наук Глеб Репич заметил, что говорится об очень токсичном газе, который опасен для людей.

Авария на химзаводе "Ровноазот": коротко