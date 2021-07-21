По его словам, в результате аварии произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов. Персонал объекта остановил его уже за 26 минут.
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Вероятные причины аварии:
- несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя;
- коррозия участка трубопровода.
По словам Монастырского, само предприятие функционирует с 1969 года. Последние десятилетия не проводили капитальный ремонт с заменой трубопроводов.
Однако окончательные выводы сделает специальная комиссия. Сейчас она работает на предприятии и изучает все факты.
Работу на предприятии не прекращали
Из-за аварии приостановили работу одного участка цеха азотной кислоты. Однако весь производственный процесс предприятия продолжается.
Авария на химзаводе "Ровноазот": коротко
- Вечером 20 июля разгерметизировался трубопровод в цехе азотной кислоты на химзаводе "Ровноазот".
- К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако жители жаловались на большое желтое облако и неприятный запах.
- В то же время представители завода заверили, что выброс нитрозных газов был разовым и небольшим по количеству.