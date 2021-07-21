За словами кандидата хімічних наук Гліба Репіча, мовиться про нітроген (IV) оксид – дуже токсичний газ. Він є небезпечним для людей.
Зверніть увагу Через аварію на "Рівнеазоті" можуть випасти кислотні дощі, – фахівці
Наслідки можуть бути серйозними
Науковець попередив, якщо потрапити у хмару такого газу, може з'явитися набряк легень або й настати смерть. Достатньо буде навіть незначної концентрації. "Навіть одна сота відсотка протягом кількох годин може спричинити набряк легень", – застеріг Репіч. Тож якщо ви відчуваєте у повітрі щось, схоже на запах хлору, чи бачити цей газ, потрібно негайно покинути зону ураження. У сусідніх до заводу будинках потрібно зачинити вікна.
Газ розсіюється вітром та розчиняється у воді
Крім цього, Репіч пояснив, що нітроген (IV) оксид добувається із мідних гранул з додаванням нітратної кислоти. Він є важчим за повітря.
І в цьому його небезпека, оскільки він стелиться по землі. Але на щастя, він є летким та розсіюється вітром,
– зазначив експерт.
Й додав, що також цей газ є розчинним у воді. "Якщо у Рівному зараз йде дощ, то це дуже добре", – наголосив кандидат хімічних наук.
Що відомо про вибух на заводі у Рівному
Ввечері 20 липня на заводі "Рівнеазот" прогримів вибух. Мешканців міста попередили про ймовірну небезпеку та закликали не виходити на вулицю.
Поліція відкрила кримінальну справу через аварію на заводі. Почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних цехах.