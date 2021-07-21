За словами кандидата хімічних наук Гліба Репіча, мовиться про нітроген (IV) оксид – дуже токсичний газ. Він є небезпечним для людей.

Зверніть увагу Через аварію на "Рівнеазоті" можуть випасти кислотні дощі, – фахівці

Наслідки можуть бути серйозними

Науковець попередив, якщо потрапити у хмару такого газу, може з'явитися набряк легень або й настати смерть. Достатньо буде навіть незначної концентрації. "Навіть одна сота відсотка протягом кількох годин може спричинити набряк легень", – застеріг Репіч. Тож якщо ви відчуваєте у повітрі щось, схоже на запах хлору, чи бачити цей газ, потрібно негайно покинути зону ураження. У сусідніх до заводу будинках потрібно зачинити вікна.

Газ розсіюється вітром та розчиняється у воді

Крім цього, Репіч пояснив, що нітроген (IV) оксид добувається із мідних гранул з додаванням нітратної кислоти. Він є важчим за повітря.

І в цьому його небезпека, оскільки він стелиться по землі. Але на щастя, він є летким та розсіюється вітром,

– зазначив експерт.

Й додав, що також цей газ є розчинним у воді. "Якщо у Рівному зараз йде дощ, то це дуже добре", – наголосив кандидат хімічних наук.

Що відомо про вибух на заводі у Рівному

Ввечері 20 липня на заводі "Рівнеазот" прогримів вибух. Мешканців міста попередили про ймовірну небезпеку та закликали не виходити на вулицю.

Важливо! Інцидент стався у цеху виробництва азотної кислоти. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявили, загрози людям та навколишньому середовищу немає.

Поліція відкрила кримінальну справу через аварію на заводі. Почали досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних цехах.