Поліцейські наголосили, що викид газів не становить загрози життю та здоров'ю населення.

Важливо На підприємстві "Рівнеазот" стався вибух: фото, відео

За попередніми даними, аварія о 17:50 сталася через розгерметизацію трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

Поліцейські вже розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 273 про порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах.

Санкція статті передбачає:

до 2 років виправних робіт;

до 3 років обмеження або позбавлення волі;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

У Рівному стався вибух на заводі / Фото Нацполіції Рівненщини

Додамо, що величезна жовта хмара, що виникла після інциденту, неабияк налякала місцевих. На щастя, аварію вдалося ліквідувати вже за 40 хвилин. Для цього залучили 12 співробітників ДСНС та 3 одиниці техніки. Постраждалих внаслідок вибуху немає.

Найближчим часом екологічна безпека візьме проби повітря, аби підтвердити, що викиди не несуть загрози людям. Тим часом підприємство працює в штатному режимі.