Про це розповіла викладачка хімії Оксана Мисіна. Вона зазначила, що в результат аварії всі могли спостерігати так званий "лисячий хвіст".
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Здебільшого кислотні дощі впливають на рослинність
Це оксид нітрогену чотиривалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів,
– сказала Мисіна.
Кислотні дощі здебільшого можуть впливати на рослинність. Аби була якась шкода людському організму, потрібна висока концентрація газів. Проте обережність зайва не буває – краще не виходити без потреби просто неба.
Точно невідомо, про яку саме концентрацію мовиться
Погодився і щодо небезпеки нітрозних газів і агрохімік Сергій Адаменко. Проте він зауважив, наразі невідомо, про яку саме концентрацію мовиться.
Їх велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна,
– пояснив Адаменко.
Тим часом у правоохоронних органах за фактом аварії розпочали кримінальне провадження. У ДСНС запевняють, що викиди, які стались, не загрожують життю та здоров'ю населення.
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Коротко про аварію на "Рівнеазоті":
- Аварія сталась ввечері 20 липня. Розгерметизувався трубопровід у цеху азотної кислоти.
- Постраждалих в результаті інциденту немає.
- Місцеві жителі скаржились на велику жовту хмару, що йшла від підприємства, а також їх непокоїв неприємний запах.
- На заводі зазначили, що викид нітрозних газів був разовий і невеликий за кількістю.