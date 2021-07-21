Про це розповіла викладачка хімії Оксана Мисіна. Вона зазначила, що в результат аварії всі могли спостерігати так званий "лисячий хвіст".

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Здебільшого кислотні дощі впливають на рослинність

Це оксид нітрогену чотиривалентного. Нітратна кислота розкладається на цей газ і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів,

– сказала Мисіна.

Кислотні дощі здебільшого можуть впливати на рослинність. Аби була якась шкода людському організму, потрібна висока концентрація газів. Проте обережність зайва не буває – краще не виходити без потреби просто неба.

Точно невідомо, про яку саме концентрацію мовиться

Погодився і щодо небезпеки нітрозних газів і агрохімік Сергій Адаменко. Проте він зауважив, наразі невідомо, про яку саме концентрацію мовиться.

Їх велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде у напрямку міста чи селища, жителям міста варто герметично зачиняти вікна,

– пояснив Адаменко.

Тим часом у правоохоронних органах за фактом аварії розпочали кримінальне провадження. У ДСНС запевняють, що викиди, які стались, не загрожують життю та здоров'ю населення.

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Коротко про аварію на "Рівнеазоті":