Об этом рассказала преподаватель химии Оксана Мысина. Она отметила, что в результате аварии все могли наблюдать так называемый "лисий хвост".
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В основном кислотные дожди влияют на растительность
Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается до этого газа и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей,
– сказала Мысина.
Кислотные дожди в основном могут влиять на растительность. Для того чтобы был какой-то вред человеческому организму, нужна высокая концентрация газов. Однако осторожность лишней не бывает – лучше не выходить без надобности под открытой небо.
Точно неизвестно, о какой именно концентрацию идет речь
Согласился с опасностью нитрозных газов и агрохимик Сергей Адаменко. Однако он заметил, пока неизвестно, о какой именно концентрацию идет речь.
Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна,
– пояснил Адаменко.
Между тем в правоохранительных органах по факту аварии начали уголовное производство. В ГСЧС уверяют, что выбросы, которые произошли, не угрожают жизни и здоровью населения.
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Коротко об аварии на "Ровноазоте":
- Авария произошла вечером 20 июля. Разгерметизировался трубопровод в цехе азотной кислоты.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
- Местные жители жаловались на большое желтое облако, которое тянулось от предприятия, а также их беспокоил неприятный запах.
- На заводе отметили, что выброс нитрозных газов был разовый и небольшой по количеству.