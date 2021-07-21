Об этом рассказала преподаватель химии Оксана Мысина. Она отметила, что в результате аварии все могли наблюдать так называемый "лисий хвост".

К теме Произошла разгерметизация: в ГСЧС прокомментировали аварию на "Ровноазоте"

В основном кислотные дожди влияют на растительность

Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается до этого газа и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей,

– сказала Мысина.

Кислотные дожди в основном могут влиять на растительность. Для того чтобы был какой-то вред человеческому организму, нужна высокая концентрация газов. Однако осторожность лишней не бывает – лучше не выходить без надобности под открытой небо.

Точно неизвестно, о какой именно концентрацию идет речь

Согласился с опасностью нитрозных газов и агрохимик Сергей Адаменко. Однако он заметил, пока неизвестно, о какой именно концентрацию идет речь.

Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна,

– пояснил Адаменко.

Между тем в правоохранительных органах по факту аварии начали уголовное производство. В ГСЧС уверяют, что выбросы, которые произошли, не угрожают жизни и здоровью населения.

Между тем В Китае на алюминиевом заводе прогремел мощный взрыв: жуткие видео

Коротко об аварии на "Ровноазоте":