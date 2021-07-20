Також рятувальники пояснили, що інцидент трапився у цеху виробництва азотної кислоти.

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У ДСНС прокоментували аварію на "Рівнеазоті"

20 липня близько 17 години біля Рівного на території заводу "Рівнеазот" у цеху виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу з нітрозними газами,

– пояснили у ДСНС.

Також розповіли, що:

о 17:26 витік газів припинили;

жертв та постраждалих немає;

хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявили;

загрози людям та навколишньому середовищу немає.

"Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 міліграм на кубометр при гранично допустимій концентрації – 1,5 міліграм на кубометр", – пояснили рятувальники.

Для чергування залучили 15 осіб та 4 одиниць техніки.

Над підприємством помаранчева хмара

У Держекоінспекції України підтвердили, що біля Рівного на підприємстві "Рівнеазот" – позаштатна ситуація.

Відбулася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти через розгерметизацію трубопроводу. Над підприємством з'явилась помаранчева хмара,

– пояснили у Держекоінспекції України.

Глава Держекоінспекції України Андрій Мальований заявив, що інспектори ДЕІ вже перебувають на місці події. За допомогою лабораторного обладнання вони мають провести заміри шкідливих домішок.

Додав також, що про результати досліджень та про стан довкілля навколо об'єкту повідомлятимуть додатково. Однак запевнили, що ситуація контрольована.

Коротко про ситуацію на підприємстві "Рівнеазот"