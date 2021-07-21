Об этом в эфире 24 канала заявил глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный. Он отметил, что предприятие "Ровноазот" не предупредило органы госнадзора и контроля о чрезвычайной ситуации.

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"Есть определенные основания полагать, что руководство предприятия попыталось скрыть чрезвычайное происшествие", – подчеркнул Малеваный.

Справка. "Ровноазот" – один из крупнейших в Украине заводов химической промышленности. Его создали в 1995 году на базе арендного предприятия "Азот". Завод был государственным до 2006 года, позже его выкупила Group DF, владельцем которой является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Проваленный законопроект

Окончательные выводы о последствиях взрыва на "Ровноазоте" Госэкоинспекция сделает по результатам работы комиссии, следственных органов и собственной проверки. В то же время проваленный ранее законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" мог бы предупредить эту и подобные аварии на предприятиях.

"Законопроект является очень принципиальным и важным для недопущения таких событий и для постоянного онлайн-мониторинга на источниках выбросов", – подчеркнул Малеваный.

Важно! Упомянутый проект закона зарегистрировали в Верховной Раде еще в сентябре 2020 года. Нардепы провалили голосование 15 июля 2021 года. Проект имеет целью имплементировать в законодательство Украины экологическую Директиву ЕС.

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