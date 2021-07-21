В то же время специалисты выполнили замеры для контроля состояния воздуха. Сейчас во всех районах, где провели исследование, он в норме.

Напомним Из-за аварии на "Ровноазоте" могут выпасть кислотные дожди, – специалисты

Лучше гулять с зонтиком

Азотистое облако оранжевого цвета, которое поднялось над заводом, попала в атмосферу. Оно постепенно рассеивалось и оседало локально, отмечают синоптики. Они отметили: на дальнее расстояние пары азота не полетели. В частности благодаря погодным условиям в Ровненской области 20 июля.

Впрочем, окись азота все же попала в атмосферу, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому дожди могут быть подкисленными.

Поэтому, в некоторых районах Ровненской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком,

– рассказали в Укргидрометцентре.

Однако и такие дожди никакой угрозы населению и окружающей среде не несут...

Эксперты исследовали воздух

От 18:00 часов 20 июля специалисты несколько раз в разных точках Ровно и села Городок вблизи него проводили исследования. Как сообщают в Ровненской ОГА, они касались анализа 5 загрязняющих веществ – азота диоксида, азота оксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида.

На территории населенных пунктов:

содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг на метр кубический при предельно допустимой концентрации 0,2 мг на метр кубический

оксида азота 0,029 – 0,048 мг на метр кубический, при максимально допустимой концентрации – 0,4 мг на метр кубический.

Все зафиксированные показатели в жилой застройке – в несколько раз ниже предельно допустимых норм. Соответственно, после чрезвычайной ситуации на "Ровноазот" медико-экологические угрозы для жителей Ровно и области отсутствуют,

– отметил председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль.

Взрыв на "Ровноазоте": главное