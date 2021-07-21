В то же время специалисты выполнили замеры для контроля состояния воздуха. Сейчас во всех районах, где провели исследование, он в норме.
Напомним Из-за аварии на "Ровноазоте" могут выпасть кислотные дожди, – специалисты
Лучше гулять с зонтиком
Азотистое облако оранжевого цвета, которое поднялось над заводом, попала в атмосферу. Оно постепенно рассеивалось и оседало локально, отмечают синоптики. Они отметили: на дальнее расстояние пары азота не полетели. В частности благодаря погодным условиям в Ровненской области 20 июля.
Впрочем, окись азота все же попала в атмосферу, снижая кислотность осадков на северо-западе страны. Поэтому дожди могут быть подкисленными.
Поэтому, в некоторых районах Ровненской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не "купаться", а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком,
– рассказали в Укргидрометцентре.
Однако и такие дожди никакой угрозы населению и окружающей среде не несут...
Эксперты исследовали воздух
От 18:00 часов 20 июля специалисты несколько раз в разных точках Ровно и села Городок вблизи него проводили исследования. Как сообщают в Ровненской ОГА, они касались анализа 5 загрязняющих веществ – азота диоксида, азота оксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида.
На территории населенных пунктов:
- содержание диоксида азота 0,031 – 0,074 мг на метр кубический при предельно допустимой концентрации 0,2 мг на метр кубический
- оксида азота 0,029 – 0,048 мг на метр кубический, при максимально допустимой концентрации – 0,4 мг на метр кубический.
Все зафиксированные показатели в жилой застройке – в несколько раз ниже предельно допустимых норм. Соответственно, после чрезвычайной ситуации на "Ровноазот" медико-экологические угрозы для жителей Ровно и области отсутствуют,
– отметил председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль.
Взрыв на "Ровноазоте": главное
- Инцидент произошел в цехе производства азотной кислоты. Химически опасных веществ в воздухе вскоре после ЧП не обнаружили.
- Вечером 20 июля на заводе "Ровноазот" прогремел взрыв. Над поврежденной трубой в воздух взлетела большая оранжевая туча.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на заводе. Начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных цехах.
- Как рассказал глава МВД Денис Монастырский, причиной аварии на химическом заводе может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя или коррозия участка трубопровода.