Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что прокуроры назвали действия Тейшеры "одним из самых значительных и косвенных нарушений" закона США о борьбе со шпионажем.

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Джек Тейшейра получил 15 лет тюрьмы

22-летний Джек Тейшейра в зале суда признал свою вину и извинился за вред, нанесенный его действиями.

Я прошу прощения за весь вред, который я принес и который причинил,

– сказал он во время слушания дела.

По словам судьи, несмотря на длительное обучение по обращению с секретными документами и предупреждение о наказании за их разглашение, Тейшейра разместил в сети, на сервисе Discord, сотни документов в течение года.

Отмечается, что военный, который находится под стражей с момента ареста в апреле 2023 года, признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной.

Адвокаты Тейшейры просили судью об 11 годах заключения. Они убеждали, что Тейшейра имеет расстройство аутистического спектра и был социально изолирован в течение жизни, поэтому он не стремился нанести вред США, а лишь хотел информировать интернет-друзей о событиях в мире.